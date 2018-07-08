Александр Беланов: ХОРВАТСКИЕ УСТАШИ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы над российской командой в 1/4 финала чемпионата мира по футболу записал видеообращение со словами „Слава Украине!“…

Ну, как говорится, за язык вас никто не тянул!.. Заметим, что сборная Хорватии вышла на поле в форме цвета хорватской фашистской ультраправой, националистической, клерикальной организации «Ustaša». Усташами был организован геноцид сербов, евреев и цыган, были созданы многочисленные концлагеря в годы второй мировой войны. По разным оценкам, в ходе усташского геноцида погибло от 197.000 до 800.000 сербов, 30.000 евреев, 80.000 цыган.

После освобождения Югославии партизанами большинство лидеров усташского движения скрылись в странах Европы и Америки, где создали сеть радикальных организаций…



10 октября 2017 года, накануне футбольного матча хорватской и украинской сборных, в центре Киева прошло массовое шествие неонацистов под антисербскими и антироссийскими лозунгами. Его участники скандировали «Русска курва!» и расклеивали на улицах стикеры с расистской символикой и надписями: «Сербов на вербы! Москалей на ножи!»

… Перефразируя Николая Озерова, скажу: „Такой футбол нам не нужен!“ Буду болеть за англичан и французов! По антигитлеровской коалиции они были нашими союзниками!

И куда FIFA смотрит?!.. Требую дисквалифицировать на оставшиеся матчи чемпионата мира по футболу тренера и футболиста за подобное поведение!

Извор Фејсбук