Скривена историја зле Хазарске мафије

Скинута завеса у потпуности разоткрива Хазарску мафију и њен зли план да се инфилтрира, тиранише цео свет и искорени све Авраамске религије* и дозволи само свој Вавилонски Талмудизам који је такође познат као Луциферијанство, Сатанизам или древно обожавање бога Вала*.

Историја Хазара, посебно, Хазарске Мафије (ХМ) као највеће светске организоване криминалне групе која је претворена у Хазарску олигархију вешту у свом распоређивању новца створеног вавилонском магијом ропског система* је скоро потпуно избрисана у историјским књигама.

Данашња ХМ зна да не може да ради или да функционише без подле тајности, и због тога даје много новца да своју историју исече из уџбеника историје како би спречила грађане света да упознају то да “Зла изнад граница маште” која јачају овај свет долазе од највеће организоване криминалне Кабале.

Аутори овог чланка дали су све од себе да васкрсне ова изгубљена, тајна историја Хазара и њиховог великог међународног организованог криминалног синдиката, да на најбољи начин покажу све о Хазарској Мафији (ХМ) и да та историја постане доступна целом свету преко Интернета који је нова Гутенбергова штампарија.

Било је изузетно тешко реконструисати ову скривену тајну историју ХМ, тако да молимо за опроштај због мањих грешака које су ненамерне и које су настале због тешкоћа у ископавању праве историје Хазарије и њене мафије. Ми смо урадили најбоље што можемо да је реконструишемо.

То је урадио Мајк Харис (Mike Harris ) који је повезивао тачке и представио стварно откриће присуства тајне историје и крвне заклетве Хазарске мафије да се освети Русији за помоћ Американцима да победе у Револуционарном * и Америчком Грађанском рату*, и њихове крвне осветничке заклетве против Америке и Американаца за победу у овим ратовима и одржавање уније Сједињених Америчких Држава.

На Сиријској Конференцији о борби против тероризма и верског екстремизма,1. децембра 2014. – у свом експозеу, виши уредник и директор портала Veterans today, Гордон Даф (Gordon Duff), објавио је јавно по први пут да је светски тероризам заправо велика међународна организована криминална група која је повезана са Израелом. Ово откриће је послало шок таласе на конференцији скоро моментално широм света и створило ситуацију да је скоро сваки светски лидер примио извештаје о Гордоновом историјском откривању тог истог дана, од којих су неки били послати у року од неколико минута.

И ударни таласи из његовог историјског говора у Дамаску и даље одјекују широм света и до данашњег дана.

И сада, Гордон Даф је замолио председника Путина да ослободи из руских тајних архива који ће изложити податке за око 300 издајника у Конгресу са њиховим озбиљним серијским кривичним делима и противзаконитом шпијунажом у име Хазарске Мафије (ХМ), против Америке и многих народа Блиског истока.

Ми сада знамо да је Хазарска мафија (ХМ) водила тајни рат против Америке и Американаца коришћењем лажних-застава (False-flag ), у Гладио стилу тероризма*, а преко незаконитог и неуставног система федералних резерви, IRS, FBI, FEMA, Homeland Security и TSA. Знамо сигурно да је ХМ била одговорна за распоређивање унутрашњег посла у операцијама у Гладио стилу лажне заставе, у нападу на Америку 9. септембра , као и експлозијама бомби у Оклахоми; Мурах зграда*, 19. априла 1995 .

Скривена историја невероватно зле Хазарске мафије

Престон Џејмс и Мајк Харис

Од 100. – 800. године нове ере – невероватно зло друштво се појављује у Хазарији

Када су се Хазари развили у нацију, завладао je зли краљ који је владао древном магијом вавилонске црне уметности, окултним олигарсима и својим судовима. Током овог периода, Хазари су постали познати земљама у окружењу, као лопови, убице, бандити на путу, и преузимачи идентитета тих путника који су убијани и та недела су посматрана као њихове уобичајене радне навике и начин живота.

800. година нове ере – ултиматум доставља Русија и други околни народи

Лидери околних народа, а посебно се то односило на Русију, примали су дуго година притужбе од стране својих грађана за страшне догађаје у вези Хазарије, који су се тада организовали и наступили као група која упућује ултиматум хазарском краљу.Они су послали саопштење хазарском краљу да мора да изабере једну од три авраамске религије, хришћанство, ислам или јудаизам, за свој народ, и да мора да је установи за званичну државну религију и да захтева од свих хазарских грађана да је практикују, и да друштвено упути сву хазарску децу да практикују ту религију коју је изабрао.

Хазарском краљу је дат избор између ислама, хришћанства и јудаизма. Хазарски краљ je изабрао јудаизам, и обећао да ће остати у условима утврђеним од стране окружења конфедерација народа на челу са руским царем. Упркос његовом споразуму и обећању којег је дао хазарски краљ и његовом унутрашњем кругу олигарха, Хазарија је наставила да примењује праксу древне вавилонске црне магије, која је такође позната као „Тајне Сатанизма“. Тајни Сатанизам укључује окултне церемоније са жртвовањем деце, где се после истакања њихове крви у посебне посуде-искрварености, пије њихова крв и једу њихова срца.

Дубока мрачна тајна окултних обреда је та да су сви били засновани на обожавању древног бога Вала, које је познато и као обожавање Велике сове (ово објашњава због чега се у народу сова сматра за симболом зла и смрти и њено гласање предсказује смрт; тако је и у Африци и у многим другим европским деловима континента прим.прев.).

Да би се преварила конфедерација народа на челу са Русијом која је надгледала Хазарију, хазарски краљ је стопио ову Луциферијанску црно-магијску праксу са јудаизмом и створио тајну Сатанско-хибридну религију, познату као Вавилонски Талмудизам. Ово је поставио као националну религију Хазарије, и наставио да негује исто зло по којем је Хазарија била позната и раније.

Нажалост, Хазари су наставили да иду путевима зла, пљачке и убијања људи из околних земаља који су путовали кроз Хазарију. Хазарски пљачкаши су често покушавали да преузму идентитет након што су убили те посетиоце, претходно их мучећи и откривајући све детаље везане за њихов живот, путовање и околности, и постали господари маски и лажног идентитета – праксу су наставили чак до данашњег дана (јер им је таква пракса записана дуготрајним коришћењем у генима, прим.прев), заједно са жртвовањем деце у окултним церемонијама, које је у ствари богослужење свом древном богу Валу.

1000. година – Русија и околне земље немају више толеранције према понашању Хазарије и предузимају мере

Око 1000. године, Русија предводи групу земаља у окружењу Хазарије и нападају је, како би зауставиле хазарске злочине над својим народом, који је укључивао отмицу своје мале деце и беба за њихова крвна жртвовања у ритуалним свечаностима служењу богу Баалу. Хазарски краљ и његов унутрашњи суд криминалаца и убица постали су познати као Хазарска Мафија (ХМ) за суседне земље.

Лидери Хазара имали су развијену шпијунску мрежу кроз коју су у право време добили упозорења и побегли су из Хазарије у европске земље на западу, узимајући и носећи са собом своју огромну срећу у злату и сребру.

Они су у новим околностима постали снисходљиви и прегруписали су се под претпоставком да ће добити нови идентитет. Тајно, они су наставили своје сатанске ритуале крвног жртвовања деце и веровали су да ће им Вал дати цео свет и сво његове богатство, као што су тврдили да је то и сам обећао у моментима док су практиковали крварење и жртвовање деце и одојчади за њега.

Хазарски краљ и његова судска мафија је планирала вечну освету против Руса и околних народа који су напали Хазарију и скинули га са власти.

Хазарска мафија је извршила инвазију на Енглеску након што је избачена из Хазарије после више стотина година

Да би испунили своју инвазију, ангажовали су Оливера Кромвела да убије краља Чарлса Првог како би затим Енглеска постала поново погодна за банкарство. То је почело Енглеским грађанским ратовима* који су беснели скоро једну деценију, што је резултирало убиством краљевске породице и стотина чланова истинског енглеског племства. На овај начин је Град Лондон, (City of London) основан као банкарски главни центар Европе и који је покренуо почетак Британске империје.

Са сајта Дејвид Ајка, адреса је https://www.davidicke.com . Дејвид Ајк је био први човек који је имао храбрости да покаже злочине Ротшилда јавно пред стотинама људи. То га је направило међународним херојем и дало му је идеју да још више са својом врстом храбрости треба да се пробије у врх који се крије у Хазарској мафији и да оконча њихову нелегитимну моћ над светом!

Хазарска Мафија (ХМ), одлучује да се инфилтрира и отме све светске банкарске системе користећи вавилонскоу црну магију, такође познату као вавилонска магија новца или тајне уметности како зарађивати новац ни из чега користећи погубну снагу зеленашења за акумулирање интереса

ХМ користи своју огромну срећу да уђе у нови систем банкарства, на основу тајне вавилонске црне магије-магијског новца за коју су тврдили да су научили од злих духова древног бога Вала, коју су добили у замену за бројне крвне жртве деце жртвоване за њега.

Ова вавилонска магија новца је укључивала замену папирним кредитним сертификатима за златне и сребрне депозите који су омогућили путницима да путују са својим новцем у облику који је лак за руковање и преношење и где не може да буде изгубљен или украден, то јест, погоднији је за дискретније коришћење.

Интересантно је како је сам проблем који је започео код њих у Хазарији а који се тиче отимања злата и сребра такође имао решење које је дато од њих. На крају се хазарски краљ са својим малим окружењем суда инфилтрирао у Немачку са групом за коју је одабрао назив “Бауерс”(фармери) Немачке која је упућена да их заступа и да установи моћни систем зла који је посвећен Валу. Фармери (бауерс) Црвених Штитова, који представљају друштво са својим тајнама заснованим на бази крвног жртвовања деце, променили су име у РОТШИЛД (Rothschild , дете стене, Сатана, синоним “child of the rock, Satan”).

Ротшилди, као челни људи Хазарске мафије (ХМ) инфилтрирали су се и отели британски банкарски систем након чега су отели целу нацију Енглеске

Бауер / Ротшилд је имао пет синова који су се инфилтрирали и преузели европско банкарство и Централни банкарски систем Града Лондона (City of London Central Banking System) кроз различите лукаве тајне операције, укључујући и лажно објављивање победе Наполеона против Британаца, а заправо је изгубио. То је омогућило Ротшилдима да користе преваре и обмане да украду богатство енглеског племства и властеле, који су имали пословне инвестиције у банкарским институцијама Града Лондона.

Ротшилди су поставили лични Фиат банкарски систем који је специјализован за израду лажног новца ни из чега – зарађивање погубним зеленашењем којим су давали кредите за британски народ коришћењем онога што би требало да буде њихов властити новац.

То је била црна уметност вавилонске магије-новца; они су тврдили да су инсајдери такве технологије и тајне моћи новца коју им је обезбедио Вал, због својих честих жртвовања деце крварењем и жртвеним ритуалима посвећеним Вал.

Када су се инфилтрирали и отели британски банкарски систем, они су се укрштали са британском краљевском породицом и инфилтрирали и потпуно отели целу Енглеску и све њихове главне институције. Неки стручњаци верују да су Ротшилдиизвршили геноцид над члановима краљевске породице инсценираним и тајно управљаним инцестуозним и прељубничким парењем са сопственим хазарским мушкарцимакако би заменили чланове краљевске лозе са својим претендентима на престо.

Ротшилди стварају међународну трговину наркотика у име ХМ

Ротшилди су затим тајно водили британску империју и израдили су зао план за повратак огромне количине злата и сребра којим су Британци плаћали Кини за високо квалитетну свилу и зачине који су тада били недоступни на свим другим локацијама.

Ротшилди, кроз своју међународну шпијунску мрежу, сазнају да се од турског опијума и његових карактеристика ствара зависност. Они су се одлучили за тајну операцију која се огледала у томе да купе турски опијум и да га продају у Кини, и тако инфицирају милионе Кинеза зависношћу од опијума како би вратили злато и сребро у Ротшилд касу, али не и у касу британског народа.

Зависношћу од опијума коју је створио Ротшилд од продаје турског опијума, Кина је била толико оштећена да је два пута ступала у рат како би то зауставила. Ови ратови су познати као Боксерски устанак* или Опијумски рат.

Вредност новца којег су Ротшилди зарадили од продаје опијума је била толико велика да су постали још зависнији од добијања лаког новца него што су зависни зависници од опијума.

Ротшилди су стајали иза финансирања у оснивању америчких Колонија, укључивањем Hudson Bay Company и других трговачких компанија за искоришћавање у новом свету – Северној Америци. Ротшилд који је наредио масовно истребљење и геноцид над домороцима Северне Америке да би добио отворени пут за експлоатацију огромних природних ресурса континента.

Ротшилд је такође следио исти бизнис образац на Карибима и на азијском потконтиненту Индије, што је довело до убиства милиона недужних људи.

Ротшилди су започели бизнис са међународном трговином робљем, као једно предузеће које сматра да су ти киднаповани људи исти као животиње – што чини један утицај којег Хазари желе да наметну свим људима света који нису били део њиховог круга зла, које су неки назвали “Старо црно племство”( Old Black Nobility)

Следећи велики пројекат Ротшилда је да почне светску трговину робљем, купује робове од непоштених племенских шефова у Африци који су радили са њима на киднаповању припадника супротстављених племена за продају као робља.

Ротшилдови трговци робовима су ове киднаповане робове транспортовали на својим бродовима у скученим ћелијама у Америку и на Карибе, где су продати. Многи су умрли на мору због лоших услова.

Ротшилдова ХМ личним Фиат бакнстерским фалсификатима о земљишту захтева вечну освету против америчких колониста и Русије која их је помагала за губитак Америчког рата за независност

Када су Ротшилди изгубили у Америчком рату за независност, они су окривили руског цара и узвратили Русији за помоћ колонистима блокадом британским бродовима.

Призивали су вечну освету против америчких колониста, као што су радили када су Руси и њихови савезници сломили Хазарију око 1000. године. Ротшилди и њихова енглеска олигархија који их је опколила су планирали начине да поврате Америку, а то је постала њихова главна опсесија.

Њихов омиљени план је био да се оснује америчка централна банка, са вавилонском магијом новца и тајнама фалсификовања.

Ротшилд ХМ покушава да поврати Америку 1812. године у име Хазарске мафије, али не успева, опет због руског мешања

Овај пропуст разбеснео је Ротшилдову ХМ и они се опет заклињу да ће се вечно осветити како Русима тако и америчким колонистима и планирају да се инфилтрирају и да отимају нације и средства, да тиранишу, а затим уреде масовно убиство обе нације и њиховог становништва.

Покушаји ХМ да успостави приватну америчку централну банку су блокирани од стране председника Ендрјуа Џексона који их назива сатанским и обећава да ће их победити милошћу и снагом Свемогућег Бога.

Ротшилдови банкстери су се прегруписали и наставили своје тајне покушаје да се инсталира вавилонска магијска банка новца унутар Америке.

На крају 1913. године, Ротшилдова ХМ успева да успостави главни мостобран и почиње велико искрцавање унутар Америке – и зао непријатељ свих Американаца улази на врата Америке

У 1913. је Ротшилдова ХМ успева да успостави мостобран подмићивањем непоштених и издајничких чланова Конгреса да донесу илегално, неуставни Закон о Федералним резервама за време Бадњег дана без потребног кворума! Закон је потом потписао покварени, непоштени и подмићени председник, који је био издајник Америке, као и чланови Конгреса који су гласали за њега.

Ротшилдова ХМ је затим створила нелегални порески систем у Сједињеним Америчким Државама

ХМ је инсталирала да се успостави нелегални, неуставни порески систем како би се осигурало да Американци морају да плаћају трошкове америчке владе одобрених на високом нивоу од стране корумпираних и непоштених чланова Конгреса и председничких марионета, који је успостављен корумпирањем од стране ХМ кроз политичке и друге финансијске кампање.

Било је лако да ХМ прикупи довољно новца да изабере кога жели, јер када се управља банком која је и главна тајна фалсификаторска фабрика новца, тада имате сав новац да урадите оно што желите. Отприлике у исто време, они су створили свој нелегални порески систем у Америци и такође подмитили чланове Конгреса да одобре стварање Пореске управе (Internal Revenue Service, IRS) која је њихова приватна агенција која је унајмила друге приватне агенције и које су користиле приватне извршитеље као порезнике које су биле инкорпориране у састав корумпиране државе Порторико, (ово није баш лако разумети, али самим разумевањем се ствара потпуна слика у којој мери је ХМ способна да усложи и маскира своје деловање до непрепознавања да се дешава превара, прим. прев.).

Убрзо након тога, они су створили Федерални Биро за Истраге (FBI) да заштите своје банкстерe, да служи потребама њиховог скривања и да спречавају да се суди за њихово ритуално жртвовање деце, за сакривање педофилске мреже; као и да се служи тајним подацима из архива операцијама у њихово име.

Имајте на уму да ФБИ нема званични статут, који је уписан у складу са законом у Конгресној библиотеци, и нема право да постоји или да издаје чекове.

Хазарска мафија (ХМ) финансира међународне напоре да се искорене краљеви који владају по божанском праву Бога Свемогућег

Јер, ХМ тврди да има лично партнерство са Баалом (Ђаво, Луцифер, Сатана) због својих жртава посвећених њему. Они мрзе краљеве који владају под окриљем Бога Свемогућег, јер већина њих осећа одговорност да осигура своје људе да буду заштићени од инфилтратора и издајника који доводе непријатеље пред врата-

” Enemies within the Gates*.”

У 1600. ХМ је извршила убиство британске краљевске породице и заменила их својом лажном. У 1700.-им, они убијају француску краљевску породицу. Непосредно пред Први светски рат су организовали убиство аустријског надвојводе Франца Фердинанда* за почетак Првог светског рата. То убиство је окарактерисано као ефекат лептирових крила. 1917. они су окупили своју ХМ војску, бољшевике које инфилтрирају и отимају Русију, хладнокрвно убијају цара и његову породицу, убијају бајонетом у груди његову омиљену ћерку и краду сво руско злато, сребро и уметничка блага. Непосредно пред Други светски рат, они убијају аустријску и немачку краљевску породицу. Онда су се ослободили од кинеске краљевске лозе и онеспосбљавају јапанског цара.

Хазарска Мафија гаји интензивну мржњу против било кога ко исповеда веру у било којег Бога осим њиховог сопственог бога Вала и то их је мотивисало да убију много краљева и да истребе краљевске лозе до те мере да се увере да више никада неће моћи да владају.

Они су урадили исто то и са америчким председницима – софистицираним тајним операцијама су их онеспособљавали.

Ако то не функционише, ХМ их убије, као што су урадили са Мек Кинлијем, Линколном и Кенедијем. ХМ жели да отклони било какве јаке владаре или изабране званичнике који се усуђују да одоле њиховим вавилонским магијским моћима новца или њиховим тајним моћима стеченим од њиховог размештања људске компромитоване мреже.

ХМ Ротшилда је покренула бољшевичке револуције у Русији да извуче невероватно дивљу, крваву освету против невиних Руса, које су депоноване током година, пошто су Хазари уништени

Ротшилдова ХМ је унапред организовала и дизајнирала Руску револуцију помоћу своје централне банке преко које је плаћала за убацивање бољшевика у Русију за стварање револуције у име Хазарске Мафије (ХМ).

Бољшевици су заправо створени и распоређени по наређењу Хазарске мафије (ХМ) као суштински део њихове дуго планиране освете руском цару и невином руском народу за разбијање Хазарије око 1000 АД због крађе, понављања пљачкања, убистава и крађе идентитета путницима из околних земаља Хазарије. Ова мало позната чињеница објашњава екстремно насиље које је изведено против Русије које је планирано кроз дугогодишњу освету од стране Ротшилда под контролом Хазарске Мафије(ХМ)

У добро планираном дивљачком, антиљудском и антицивилизацијском крвопролићу које је запањило свет, бољшевици су деловали у пуном бесу у име ХМ у извршењу освете над Русима. Ово је планирано до мере уништења од стране Хазарије.

Бољшевици, усмеравани од Ротшилдове ХМ, су силовали, мучили и масовно убили око 100 милиона Руса, укључујући жене, децу и одојчад. Нека од мучења и крвопролића су била тако интензивна, да их нећемо споменути овде у овом чланку.

Али читаоци који желе да знају, могу то добити на основу рада на дубинском истраживању „Црвеног терора“ или “Бољшевичких Чекиста” на интернету, или да одгледају класични филм “Чекист” који је доступан на Ју тјубу.

(Да поменем и то да је права трагедија што тај филм није преведен на србски језик, па зачуђује заправо чиме се људи у Србији баве који се баве Русијом или превођењем разних материјала. Филм који за сада постоји је линкован на енглески језик, а ја позивам наше патриоте да преведу филм и на наш језик прим.прев.).

Филм “Чекист”: https://www.youtube.com/watch?v=X_RSDqBn0bA

Ротшилдова Хазарска мафија (ХМ) се још једном одлучила да очисти себе( sheep-dip*) и инфилтрира се и преотме јудаизам

Ротшилдова ХМ је креирала главни план да контролише цео јудаизам и контролише умове јудаиста. Ротшилдова ХМ је отети јудаизам обукла у дезен Вавилонског Талмудизма (Луциферијанство или Сатанизам), и преузела је контролу над банкарским и Wall Street општим професијама, Конгресом, главним масовним медијима заједно са већином богатства и економским средствима успеха.

Према томе, Ротшилдова ХМ је могла да прође кроз папире богатства и успеха код оних јудаиста који су пили њихов сок у кесици (Kool-aide ) и користили су их као посреднике у тајној операцији, средства везе и пасивне спаваче – Сајениме. На овај начин, Ротшилди су отели јудаизам.

Њихово финансирање израелског Кнесета и његова изградња помоћу масонске окултне архитектуре приказује своју посвећеност окултном и Вавилонском Талмудизму и свом злу које га прати, укључујући и жртвовање деце њиховом тајном богу Валу. Они постављају систем Новог светског поретка под називом Свет ционизма који учи и усађује осетљиви јудаизам са параноичним групним обманама расне супериорности, којима претпостављају да су сви незнабошци имали намеру о масовним убиствима свих Јудаиста.

Масонска архитектура је коришћена у згради Кнесета и израелског Врховног суда, поглед кроз прозор

Они су назвали ову расно-параноидну масовно јудаистичку заблуду светског освајања, “СВЕТСКИ ЦИОНИЗАМ”, који је заправо облик тајног Вавилонског Талмудизма или Луциферијанства који је био непознат у уобичајеном јудаизму.Систем је пројектован тако да користи јудаисте као покривач-поклопац, али тако да су намазани снагом вавилонског новца, како би их користили као посреднике у тајној операцији, а касније ће бити жртвовани Луциферу у две фазе.

Прва фаза ће бити њихов планирани Други светски рат у нацистичким радним логорима, одсеченим од залиха, што доводи до смрти око 200.000 јудаиста од глади и болести, заједно са око 90.000 нејеврејских затвореника из истих разлога, према званичним подацима Црвеног крста. Овај број је 5% онога што Хазарска мафија (Светски ционисти) захтева.

Друга велика жртва ће бити коначна, када ће се успоставити нови светски поредак којег ће Луциферијански краљ ставити у пуноснажност, и када ће све три авраамске религије бити пред фазом искорењивања – а посебно јудаизам, који ће бити окривљен за све ратове и разарања света.

До тада, Ротшилди ће се још једном претворити у потпуно нови идентитет који није повезан са јудаизмом у било ком облику, па ни са Светским ционизмом.

Важно је да се схвати да је Ротшилдова ХМ од Немачке створила једно велико ништа после Првог светског рата, а то је створило вакуум за фашизам, а затим ју је обновила стварајући Нацизам и инсталирање Хитлера као контра-силе њиховом руском бољшевизму.

Хитлер је постао проблем за ХМ када се ослободио и почео да делује у интересу немачког народа и слободних људи у свету, и развио свој банкарски систем без Ротшилда.

Хитлер је увео финансијски систем који је постао слободан од зеленаштва и био веома корисан за радничке класе. Овај његов мандат је изазвао потпуну деструкцију Немачке и немачког народа, јер Ротшилди и Хазари никада не би могли да дозволе економски систем којим се не дозвољава да они добијају.

Видимо исту ствар данас са Хазарским ратом против ислама, јер ислам забрањује зеленаштво. Зато је Израел толико гласан и агресиван у уништавању људи исламског света.

ХМ је очекивала да буде велики светски рат у којем би подржали обе стране и то би могло да се користи за индустријализацију целог света и да максимално искористе своју банкстерску моћ новца.

Ротшилдова ХМ је подмитила и индуковала чланове Конгреса да пошаљу америчке војнике у њиховој пред-фази и конструисаном Првом светском рату

Као наставак њиховог добро доказаног обрасца финансирања обе стране у било којем рату како би се повећао профит, стицање више федералних прихода кроз порезе и повећавање међународне снаге, Ротшилдови Хазари поново подмићују, уцењују и индукују чланове Конгреса да објаве рат против Немачке 1917. године.

Ово је олакшано false-flag нападом ХМ у вези са потапањем брода РМС Лузитанија*.

Ротшилдова ХМ је од тада развила уобичајене обрасце тајно степенованог false-flag напада као стандардне оперативне процедуре за изазивање Американаца да ратују за Хазарску мафију.

Ротшилд банкари су научили на почетку тог рата да је то био одличан начин да удвоструче свој новац у кратком року позајмљивање новца за обе зараћене стране.Али, да би се гарантовало скупљање новца, морали су да се изборе да се порески закони усвоје који се могу користити за снагу наплате.

После завршетка Другог светског рата, Ротшилдова ХМ је распоређена у Хладном рату, и то користи као изговор да доведе нацистичке научнике и стручњаке за контролу ума у Америку за време операције Спајалица.

Ово им је омогућило да успостави светску мрежу доушника и шпијунски систем који далеко превазилази било који од њихових претходних напора.

Према овом новом систему, они настављају да се инфилтрирају и отимају све америчке институције, укључујући различите америчке цркве система, Слободно зидарство (посебно Шкотски ред и Јорк), америчку војску, тајне архиве САД и већину приватних конструктора и произвођача у сфери одбране, правосуђе и највећи број владиних агенција, укључујући већину из државних власти, и обе главне политичке странке, Републиканску и Демократску.

Ротшилдова ХМ успоставља нацистичке радне логоре као изговор за касније манипулисање савезника у добијању своје приватне колоније у Палестини, коришћењем земљишта украденог од Палестинаца

Ротшилдова ХМ је била у могућности да користи свој сопствени лажно обележени, такозвани “Холокауст” да служи као окидач контроле ума да спречи и да се одупре свакој критици својих ционистичких поступака (У Србији је 2016. ничим изазван проглашен Закон за негирање Холокауста којим се прети затворским казнама за свакога ко то негира; прим. прев.).

Истина је у томе је да Ротшилдова ХМ подесила нацистичке радне кампове како би добили огроман профит за своје корпорације које су управљале својим радним камповима и којима су добили своју нацистичку ратну машинерију.

Када је Ротшилдова ХМ добила своју приватну домовину у Израелу 1947. године преко својих тајних политичких манипулација, почели су да тајно посматрају целу Палестину као њихову Нову Хазарију, и почели су да показују слике како су сви Палестинци геноцидни и да краду све за себе. У њихове планове су укључили своју фантазију изградње “већег Израела” преузимањем целог Блиског истока и манипулисање глупим америчким етничким јеврејима- Goyim* да се боре и умиру у њихово име, узимајући све арапске земље за Израел и Хазарску мафију (ХМ) тако да могу преузимањем корпорацијама кроз стечај других да увећавају своје богатство и природне ресурсе, нарочито капацитетима сирове нафте.

Недавно рецензирана генетска истраживања Џонса Хопкинса (Johns Hopkins) која су веома поштована и уважена од стране јеврејске америчке заједнице показују да чак 97,5% од јудаиста који живе у Израелу немају никакав податак о старим јеврејским ДНК, па стога нису Семити, а немају ни старе крвне везе са целокупном земљом Палестине и око ње. Насупрот томе, 80% Палестинаца носе стари јеврејски ДНК и на тај начин су прави Семити, а имају и старе крвне везе са палестинском земљом.

То значи да су прави Анти-Семити Израелци, који су крали палестинску земљу у циљу изградње израелских насеља, моделом тиранисања и масовног убијања невиних Палестинаца (као на Косову и Метохији, у Хрватској и Босни и Херцеговини, прим.прев.).

Ротшилдова ХМ је одлучила да се поново претвори и прошири своје редове

У међувремену Ротшилдова ХМ је схватила да не може још много да остане сакривена од јавности, осим ако се опет не претвори и прошири тајно вођство.

У циљу превазилажења проблема, они су напорно радили да се додатно инфилтрирају и отимају Масонство и тајне ложе, и примају врхунске чланове у своје педофилске мреже и ритуале жртвовања деце.

Исто тако, кључни чланови Конгреса су увршћени у њихову тајну сатанску мрежу којима су дали посебну моћ, високу корпоративну моћ, позиције у војсци и приступу тајним информацијама, које прате велике новчане награде и високи статуси.Масивне хазарско мафијашке контрашпијунске фронтове који користе израелско-америчке грађане са двојним држављанствима “где је израелско држављанство на првом месту” користе као посреднике у тајној операцији у Америци у левку фалсификованог новца којег хазарски банкстери дају “политичарима за своје изборне кампање, како би их поседовали и контролисали када су изабрани.

Ротшилдова ХМ се одлучује на контролу ума америчке масе да би могли много лакше да их натерају да одобравају њихове незаконите, безразложно неуставне, непријављене, непобедиве, трајне ратове који су потребни да би се освојили огромни профити и да би се добило све више светске силе

Ротшилдова ХМ је одлучила да стекне потпуну контролу над свим јавним образовним публикацијама успостављањем Одељења за образовање и стварање глобалистичких и социјалистичких планова и програма на основу учења о политичкој коректности, разноликости и “учења типа перверзија је нормална”.

Флуорид се додаје у јавне водоводе и пасте за зубе, и стоматолози који су под програмом контроле ума приморани су да верују да флуор спречава каријес, и није штетан за мождане функције или функције штитасте жлезде, а заправо је сасвим другачије јер је штетан.

Додавањем флуорида у јавно водоснабдевање и пасте за зубе, заглупљеним Американцима доноси у просеку смањење оперативне интелигенције и доводи до тога да људи буду много више послушни него што би иначе били. Покренути су програми за развијање и увођење вакцине за заглупљивање деце које стварају огроман број будућих хроничних здравствених проблема.

Лекари су такође под програмом контроле ума и заведени су пристрасним истраживањима за изабирање најпожељнијих, игноришући неке студије које су биле негативне – а то укључује и већину њих. Све вакцине ћелијске линије су контаминиране вирусом SV-40*, познатим као канцерогеним спороактивирајућим вирусом.

ХМ користи своју монетарну моћ да преузме контролу над свим алопатским медицинским школама* како би подесила и контролисала Америчку Медицинску Асоцијацију и друга медицинска друштва, како би се увериле да је настављен њихов план заснован на лажима и преварама.

Део тог масовног плана за заглупљивање људи и контролу ума америчких маса је тај да је ХМ откупила и консолидовала све америчке масовне медије у шест контролних великих јавних информационих тела комерцијално маркетиншких медија и менаџмента (CMMM), у власништву и под контролом власника који управљају у њихово име. CMMM функционишу као илегалне вести картела, и треба да буде подељена кроз примену антимонополских закона и осуђена за шпијунажу и нелегалну пропаганду као оружје рата против америчког народа.

Ротшилдови шефови кланова су одлучили да је време да се искористи Америка да заврше свој коначни чин обарања и окупације целог света увођењем велике лажне вести о нападу унутар Америке за које ће окривити Исламисте за које желе да их означе и како би их Америка погрешно напала

Поглавари ХМ користе своје врхунске израелско-америчке двојне држављане “израелски-први”, који живе у Америци, да спроведу планирани велики нуклеарни напад на Америку 9-11-2001.

Биби Нетанијаху, оперативни шеф ХМ, распоређен је у Мосаду и овај грађанин са двојним држављанством је активиран да успостави и покрене овај напад на Америку којим је требало да се од стране CMMM оптуже муслимани.

Они су обавестили своје главне рабине и “Пријатеље светског ционизма” да не лете тог дана и да се склоне из Њујорка, од којих је Лари Силверштајн био један од главних људи укључених у рад.

Они су имали убачене агенте у Министарству одбране да намаме истражитеље за стање опасности (Able Danger*) да састанке у Пентагону одржавају у Поморској бази у тајној соби за састанке, где ће бити убијени томахавк пројектилом који је испаљен из једне израелске дизел подморнице класе Делфин која је купљена од Немачке.

Тридесет пет истражитеља Able Danger је убијено ударом томахавка у задња врата у нуклеарном складишту атомског наоружања Пантекс* у Тексасу приликом истраживања и откривања 350 израелских крађа у којима су украли материјал за мини бомбе W-54* из Дејви Крокет нуклеарног склоништа.

Израелски Мосад је преко Urban Moving Systems транспортовао мини-бомбе направљене од украдених W-54 из нуклеарне јаме из ПАНТЕКСА (и првобитно направљене у фабрици за прераду Ханфорд), које су чуване у израелској амбасади у Њујорку и транспортоване у Куле близнакиње за детонацију 9. Септембра 2001.

Баал звани Молох, Луцифер, Сотона. То је исто као зао дух који жели масовно убиство за све људе. У замену за оне који су радили његов “прљави посао” он награђује оне који му дозволе да им отме душу, дајући им невероватно богатство, славу и моћ. Ово је тајни крвни уговор називом “продаја душе.”

Невероватно зло Тајне агенде Хазарске мафије (ХМ) је сада откривено јавности по први пут у овом делу света, а раније преко је изворног сајта Veterans Today преко сопственог аутора Гордона Дафа. Сада знамо да је Биби Нетанијаху водио нуклеарни напад на Америку 9-11-2001. и то је урадио у оквиру опште Агенде Хазарске Мафије(ХМ).

Држите се за своје столице, јер је ово је веома велика тајна и објашњава много тога што се дешавало у Америци изазваним од стране Израела и Хазарске мафије која се инсталирала у скоро све америчке институције Владе и друштва.

Сада се по први пут се објављују веома специфичне тајне невероватно зле Агенде Хазарске Мафије (ХМ) која је откривена захваљујући једном интервјуу којег је Мајк Харис имао са уредником и директором Veterans Today , Гордоном Дафом у свом уживо програму који се зове “Кратак крај штапа ” 3. октобра, 2015. године.

Мајк Харис је чуо до сада много шокантних тајни од инсајдера током година, али овај је заиста шлаг на торти и објашњава оно шта ради Израел и његови миљеници у Америци у име Ротшилдове Хазарске Мафије(ХМ) који је покварио скоро сваки аспект наших живота стварајући лошу економију, много незапослености и недовољне запослености, масовних злочина, алкохолизма и дроге, унаказио просвету и “унапредио” школе да заглупљују децу, увео разне еугеничке програме попут флуорида у јавном водоводу и пастама за зубе и вакцине које су велика превара, и раширио политичку корупцију.

Овај интервју сада шаље шок-таласе широм света, а када се узме у обзир да је ова садржај Гордон Даф обелоданио по први пут јавно било где, бићете шокирани. И ви ћете схватити да је Биби Нетанијаху Оперативни шеф Хазарске Мафије(ХМ) и да је био он тај који је наредио и надзирао израелски нуклеарни напад на Америку 9. септембра, 2001. године.

У овом интервјуу Гордон Даф открива део од писаног транскрипта онога што је речено на састанку Биби Нетанијахуа и америчког издајника и неких других шпијуна у 1990.

Гордон Даф је такође открио да је Нетанијаху КГБ шпијун као Џонатан Полард.

И сада знамо да је Израел започео као сателит бољшевичке Русије и био је прилично несрећан када је Совјетски Савез је пао!

Бенџамин Нетанијаху је био на састанку у Финкс бару у Јерусалиму, познатој рупи коју Мосад користи као купалиште. Ево шта је он рекао што је узето директно из транскрипта снимљеног од стране нашег сведока који је присуствовао и који је 100% у потпуности аутентичан:

“Ако нас ухвате они само ће нас заменити са особама у оделима од истог штофа. Тако да није битно шта радиш, Америка је златно теле и ми ћемо га исисати, исецкати га и продати га комад по комад док не остане ништа, али највећу светску државу благостања ћемо поново створити и контролисати. Зашто? Јер је то Божја воља и Америка је довољно велика да се тако убије тако да можемо то учинити поново и поново и поново. То је оно што ми радимо земљама које мрзимо. Ми смо их уништили веома споро и пустили их да пате због одбијања да буду наши робови. “

То је управо оно што је Ротшилова Хазарска мафија (ХМ) радила у Америци, јер су се успешно инфилтрирали и отели Америку 1913. године (о овоме се детаљно може читати у књизи Света Русија против Хазарије, Татјана Грачова, 2009. прим.прев).

Након сазнања о томе шта је Биби рекао у име Ротшилдове Хазарске Мафије(ХМ) би требало све да разбесни и да мотивише за напад против тих злих створења из Америке да врате велику Републику назад у своје руке, био је коментар аутора текста.

Када Биби Нетанијаху помиње ће Бог уништити Америку, он је мислио на бога Баала (такође познатог као Велика Сова или Молох); Хазари верују да он тражи да му се поклањају стална крвопролића и болне људске жртве и масовна убиства и да ће они ако “продају своје душе” свом богу Баалу (званом Луцифер или Сатана) бити награђени са невероватним богатством, славом и великом силом. Када “продају своје душе” заправо се дешава да су њихове душе обузете и постају нечовечни и бездушни и узимајући карактеристике бога Баала долазе у ситуацију да они постају колективно психопате и зликовци.

Шта је Биби Нетанијаху је говорио о предстојећем нуклеарном нападу на Америку 9. Септембра, 2001, када је поменуо “они ће нас само заменити”?; – рекао је да је мислио на крај временског круга од дванаест година, а одговоре на то је дала група VETERANS TODAY преко сопствених колумниста и водитеља Стева Веба која је обелоданила у свету истину о Илуминатима који себе називају Следбеници Сатане и који себе потврђују кроз идентификацију прелаза са 11 на 12. Ови људи имају полу-годишње жртвовање деце у Денверу и једу срца деце, пију њихову крв након што су их педофилисали.

Људи, ову информацију морамо показати свима којима можемо, а онда се ујединити и ударити на ове бездушне шљамове који се клањају Баалу и истерати их из сваког ћошка Америке и да их све изведемо пред лице правде и добијемо правоснажне пресуде за сва њихова велика зла, био је позив Мајка Хариса, (а наша редакција је већ писала о опсежним операцијама у подземној бази аеродрома Денвер и осталим противтерористичким акцијама широм планете против Ротшилдове Хазарске Мафије (ХМ)).

Свако ко разуме шта Биби Нетанијаху мисли о Американцима као златном телету за корпорацијско отимање кроз стечајеве и клање народа треба да га је разбеснело и натерало на организовање заједнице, и политичке акције против израелске шпијунаже унутар Америке преко система Federal Reserve System, AIPAC, JINSA, the Defense Policy Board, the CFR и сличних.

Ротшилдова ХМ је поставила 25 нуклеарки у великим америчким главним градовима и другим већим градовима у Европи како би се спроводила уцењивања везана за владу. Ово се назива њихова Самсон опција (старозаветни судија Самсон, коме је снага лежала у никад шишаној коси јер је од рођења био посвећен Богу који је својом снагом срушио град, мужу Далиле), а први пут је открио и обелоданио Сејмоур Херш

Ротшилдова ХМ је имала намеру да набави S-19 и S-20 нуклеарне балистичке ракете средњег домета преко корумпираног члана Конгреса коме је додељен задатак да купи од украјински MIRV* у име америчке владе. Уместо тога, он их је продао Израелцима и поделио је новац са другим кључним конгресменима који су укључени у операцију набавке.

Ово је велеиздаја, а капитално дело достојно смртне казне. Одмах после напада на Америку, Ротшилдова ХМ је објавила америчкој администрацији да ће експлодирати нуклеарна бомба толике величине да може уништити читав велики град у више америчких градова, укључујући и Вашингтон, уколико Влада одбије да дозволи Израелу да створи сопствену велику полицијску државу окупационе силе унутар Америке, на основу консолидације целокупног америчког законодавства и његовог писања под једном централном израелском контролом.

Ова нова израелска окупациона сила се зове Унутрашња безбедност (DHS) коју су првобитно водили људи са двојним држављанством и перверзне личности. Бивши директор DHS Џенет Наполитано је тужена за сексуално узнемиравање људи који раде у DHS која је наредила да се мушкарци преселе своје канцеларије у близину мушког тоалета.

Двојни држављанин издајник, Мајкл Чертоф, (име преведено са руског значи “син ђавола”), био је главни криминални мозак подешавања рада преко статута и правила DHS, заједно са бившим шефом источнонемачког Штазија, Маркус Волфом који се запослио као посебан консултант и умро мистериозно одмах по завршетку његове мисије.

Ротшилдова ХМ није мислила да ће бити откривена за њихов нуклеарни напад на Америку 9.11.2001, али је она направила једну од највећих тактичких грешака у историји и преварили су сами себе од вишка охолости, на основу њихових превише лаких успеха које је правила екстремна снага новац у прошлости.

Ускоро ће мејнстрим Америке знати да је Биби Нетанијаху и његова Ликуд партија распоређена за напад на Америку 9-11-01 у име Ротшилдове ХМ

Они су мислили да имају потпуну контролу над CMMM и да могу да спрече било какву тајну IAEA и Сандије Лабс истрагу да никада не буде пуштена у америчкој јавности.

Они су направили озбиљну тактичку грешку, јер се сада истина о њиховој улози 9-11-01 напада на Америку објављује у свету путем интернета који је нова светска Гутенбергова штампа. Зашто Ротшилдова ХМ није разумела моћ Интернета и како се златне истине објављене и емитоване на њему људима из света шире као пожар при брзини светлости. Истина је свуда дифузна за масе.

Ова невероватна тактичка грешка од стране ХМ је толико велика да их је заправо осудила до потпуног откривања и евентуално потпуног уништења којег они објективно и заслужују. Биби Нетанијахуов наставак и достава нуклеарног напада на Америку 9.11.01. ће ући у историју као једна од највећих грешака ХМ, а он ће бити тај који ће бити окривљен за њихово откривање и разарање од стране света који се сада бори против њих.

Руси су сада способни да омогуће фајлове од IAEA и Сандије Лабс као и опасне фајлове које им је дао Едвард Сноуден. Ускоро ће све ове датотеке бити обезбеђене за све Американце и цео свет путем Интернета, а то не може да се заустави.

Велики број Руса у Високој војној команди у Русији, и на највишим позицијама вођства у руској влади схватају да је то била иста Организована Криминална Кабала коју је организовала Хазарија у бољшевичком масовном убиству 100 милиона невиних Руса – и ови људи желе наплату.

То је разлог зашто Ротшилдови банкстери воде рачуна како ће се извући из посла, што ће одсећи главу Хазарској Мафији са својом бескрајном понудом фалсификованог новца. Зато је створена БРИКС развојна банка – да замени САД Петро доларе као резервна светске валуте, али ова, за разлику од САД Петро долара је подржана златом, сребром и стварном робом, где фалсификовање није дозвољено.

CMMM пропада, а већина Американаца не верује ни у њихове ударне вести из земље, посебно млађи од тридесет година, који узимају врхунске чињенице са интернета у изградњи сопствених уверења.

Дакле, многи корисници Интернета сада одбијају CMMM па истина о Израелцима који су напали Америку 9.11. постаје све лакше доступнија и сваког дана све раширенија. Ускоро ће цела Америка знати да су Биби Нетанијаху и његов Мосад и грађани са двојним држављанством направили 9.11. напад на Америку.

Америчка висока војна команда зна да је Биби Нетанијаху наредио Мосаду и грађанима са дуплим држављанством да нападну Америку користећи нуклеарно оружје 9.11. у име Ротшилдове Хазарске Мафије (ХМ)

Разне дубоке тајне операције су сада глобално распоређене да разоткрију и одсеку главу Ротшилдовој ХМ у њиховој бескрајној понуди фалсификованог новца.

Њихови дани анти-људске моћи су одбројани. Тајни, невероватно добро обучен амерички тим, под називом “Нуклеарна Змија-Eaters*” сада напорно ради у потрази за свим долазним израелским дипломатским кесицама и пошиљкама; прелазећи преко синагога и израелске амбасаде и Мосадових сигурних кућа помоћу уређаја са високом технологијом гама зрака и хелијум-3 неутронских детектора; и коришћењем ултра високо технолошких и прилагођених и фокусираних сателита тражи било какве локације ускладиштеним нуклеарним материјалима, као и на томе да поврати сва украдена нуклеарна постројења од стране Израелаца било где у свету ван Израела.

Овај супер-елитни тим је упозорио Михаела Шримптона телефонским позивом на службени телефон MI-6 којим су га обавестили да је израелски “City Buster” бомба којима су претили америчкој влади 9.11. постављена у близини Олимпијског стадиона. Овај погрешни позив га је послао право у затвор. “City Buster” бомба је демонтирана од стране “Нуклеарна Змија-Еатерс”, која је ушла Енглеску и деактивирала и разоружали велику нуклеарну бомбу. На жалост МИ-6 је хтела да та нуклеарка експлодира у циљу добијања више снаге за Хазарску мафију у Енглеској – матичној бази унутар Финансијског дистрикта Града Лондона – јер се њена моћ убрзано губи.

Тајни назив за ове шефове кланова ХМ који руководе великим делом света из града Лондона је Гог и Магог, упркос томе што много историчара верују да је то тајно име Русије, оно то није. То је тајно име врха ХМ, а по свему судећи оригинално представља порекло одакле долазе.

Тајни тим супер-елитне групе “Нуклеарне Змије-Еатерс” је спреман да буде распоређен у Израел било када, уколико народ буде пред колапсом док се већина европских корпорација ослободе од Израела у времену када ће САД увести санкције које би била у складу са америчким законима. То је незаконито да се даје помоћ једном народу који има нуклеарке, а који није потписао споразум о неширењу нуклеарног оружја.

Израел поседује нуклеарно оружје које је откривено из сателитских хелијум-3 сензора и то никада није признао, нити је потписао споразум о неширењу нуклеарног оружја.

Америка мора да захтева да Конгрес и администрација поштују закон и одмах прекину давање новчане и војне помоћи Израелу, и да ухапси све израелске шпијунске главне директоре AIPAC, JINSA, the Defense Policy Board, the “Joint” in NYC, and the ADL и тако даље.

Непознато је, али се сумња да је значајан број ових украдених нуклеарки већ демонтиран. То је пријављено од стране инсајдера који је упутио веома свечану поруку која је достављена Биби Нетанијахуу и његови Ликудистима, као и свим главним члановима израелског шпијунског фронта у Америци, као што су AIPAC, JINSA, the Defense Policy Board, the “Joint” и слично.

Шта је ово озбиљно упозорење? Ако су извештаји инсајдера тачни, ови људи су рекли да ако постоји још један израелски план заснован на лажној-застави нападу, који је он наредио или су укључени у њега, да ће бити гоњени од стране америчке националне безбедности и елиминисани, а израелске структуре одбране у вези са таквом вољом за одбраном Америке ће бити претворене у прах и пепео.

Остатак историје Ротшилдове ХМ ће вероватно бити одређена ТОБОМ

Будућност Ротшилдове ХМ ће вероватно бити одређена људима који уче тајну, забрањену историју Хазарске Мафије која је исечена из историјских књига и библиотека од стране ХМ за заштиту своје зле историје да је нико не би прихватио да је постала позната.

Дакле, ову причу са породицом, пријатељима и сарадницима и узмите је као вирус. Да буде јасно у вези овога – уколико ХМ није у стању да ради у тешкој тајности, она ће бити нападнут са свих страна и уништена заувек. Тако одузета тајност откривањем своје скривене историје за цео свет је урађена да се зна и разуме.

Зато су тако напорно радили да купују и контролишу масовне маркетинг медије и јавно масовно образовање, укључујући факултете и универзитете, да људи на свету никада не сазнају о њиховом тајном злу, које је толико нехумано, да би направили да цео свет са њима буде једна банда убица њима и нападају их са свих страна на сваком нивоу док они постоје.

Велико питање остаје: Да ли је прави узрок код лидера Хазарске Мафије за спровођење великог зла и окрутности према људској раси споредан или је природан или је генетски негован? Неки верују да је то заједничка симбиоза паразитизма и склоности ка масовном убиству, учествовању у педофилији и пуштању дечје крви и жртвовању деце производ отровне културе, најбоље описане као малигни Трибализам, а карактерише је групна параноична заблуда о расној супериорности. Други мисле да су лидери ХМ крвна линија Каина, сина Адамовог, убице брата Авеља, да су деца Каина, који су Анђели са два лика и немају апсолутно никакву душу или људску савест, али су чисти предатори као дивље звери – док у исто време имајући та два невероватна лица, могу да примене добар трик и средипокажу споља веома лепо лице. Можда су ту по среди оба фактора. У сваком случају, време је да се покаже ово зло, највеће зло које је свет икада искусио. Време је за свет да ради заједно да сада и заувек искорени овај проблем, било каквим средствима ако је потребно.

ДУХОВНИ ПОСАО ХАЗАРСКЕ МАФИЈЕ

Главни посао врхова Хазарске Мафије више није профит како се наивно мисли већ куповина људске душе и њено заробљавање. У духовном смислу, Хазарска Мафија је отеловљење Сатане лично и све операције развоја на земљи су до сада скопчане у трагичном губљењу људских душа.

Ништа човека не може дубље да погоди од тога да је неко продао или изгубио душу или је души својој наудио. Управо тим пословима се бави врх Хазарске Мафије – куповином људских душа. Ако знамо да је Исус рекао апостолу Петру рибару да ће одсад бити ловац на људске душе, ми знамо да је он ловио душе у тренутном стању те их као такве разобличавао и упућивао јер је касније писао и многе посланице народима. Међутим, хазарски ловци на душе користе све државне, националне системе власти, маркетинга, превара и светског зеленашког система да поробе много људских душа ударајући директно тамо где су оне најслабије, а најслабије су у односу на своје тело.

