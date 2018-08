Трамп: Мој дивни син се састао са Русима да би добио информације о Хилари

Амерички председник навео је да је то потпуно легални и да се такве ствари стално дешавају у политици

Амерички председник Доналд Трамп објавио је данас да се његов син састао са Русима 2016. године у Трамп кули да би добио информације о противкандидату на председничким изборима Хилари Kлинтон, наводећи да је то било „потпуно легално“ и да се такве ствари „стално дешавају у политици“, пренео је Индипендент.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics – and it went nowhere. I did not know about it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 05. август 2018.