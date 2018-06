Новинари Вашингтон поста и Гардијана исмевали Србе и величали Албанце!

Двојица новинара су својим твитовима додатно долили уље на ватру која је тињала пре и после меча

Страни медији, поготово амерички и британски једва су дочекали да прославе победу Швајцараца, тачније голове Џаке и Шаћирија, двојице играча са Kосова, којем Британија и Америка дају велику подршку у борби против Србије.

Србија је поражена од Швајцарске са 2:1 у једном спортском дуелу и то је у реду, али су страни медији наставили да истичу да је то била фактички борба угњетаваних Албанаца Ђердана Шаћирија и Гранита Џаке, као Велон Бехрами и осталих Албанаца из селекције Швајцарске, са диктатором Србијом.

Иако су сви они српски држављани јер имају извод из матичне књиге рођених из Србије

Новинар Вашингтон поста Скот Вилсон својим твитовима је алудирао на то да су Џака и Шаћири са Kосова које Србија није признала и да је било рата.

Nothing like a little Balkan edge to a World Cup game. The Serbs face the Swiss, a team featuring key players (Shaqiri, Xhaka, etc) born in what is now Kosovo, bullied by Serbs in the war and today (Serbia refuses to recognize an independent Serbia.) There may be blood. — Scott Wilson (@PostScottWilson) June 22, 2018

Shaqiri's cleats – the Swiss flag on one, the Kosovo flag on the other. FIFA has not allowed Kosovo to field a national team. pic.twitter.com/GKmhmyw8l7 — Scott Wilson (@PostScottWilson) June 22, 2018

Hey Serbia, from Kosovo with love. Sincerely, Granit Xhaka. — Scott Wilson (@PostScottWilson) June 22, 2018

Serbs take soccer trash-talk in stride, I've learned, after getting this and dozens of racist, homophobic messages and death threats for a joke Granit Xhaka tweet after his awesome goal today. Not complaining, just good to know the Balkan embers still simmering hot. https://t.co/ZUQwHQLXXT — Scott Wilson (@PostScottWilson) June 23, 2018

Новинар Гардијана Шон Вокер такође је мислио да је много паметан са својим твитовима, иако о исторји Балкана нема појма нити зна односе.

This is a great take pic.twitter.com/DEETAkT1a1 — Shaun Walker (@shaunwalker7) June 22, 2018

