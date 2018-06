Ево преко којих полуга британска краљица Елизабета контролише свет

ТРЕЋИНА СВЕТСКОГ КАПИТАЛА СКРИВЕНА ЈЕ У БРИТАНСКИМ ОФШОРИМА,

А ТА ТРЕЋИНА…

Џејмс С. Хенри, бивши главни економиста McKinsey & Company, сматра да је у британским офшорима скривено око 35 трилиона долара, а у државама које су зависне од Британије – 6,1 трилиона долара Све то припада различитим краљевским кућама и финансијским институцијама Ватикана. А све контролишу Виндзори

Језуити су Ватикан узели под пуну своју контролу још 1814-те. И Малтешки ред и све протестантске цркве фактички су се нашли под управом језуита чији је главни ред – ред Хоспиталаца Светог Јована Јерусалимског – прешао под управу Елизабете Друге. Зато су сви последњи велики мајстори Малтешког реда – Британци. Један од њих – Ендрју Вилоуби Ниниан Берти – био је брат краљице Елизабете у другом колену

Такозвани Лондиниум (The City of London) језуити су преузели 1825-те уз помоћ породице Ротшилд, а The City of London је најмоћнија економска снага Енглеске и света – финансијски центар планете. Финансијски свет контролишу – Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem, Малтешки ред и Опус Деи (Opus Dei)

Језуити су поткопали искључиви католички утицај у Европи, а ради тога су богатства стечена у Јужној Америци убацили у протестантске и јудејске банкарске куће. Они су заслужни и за контролу венецијанског клана Палавичини над Великом Британијом и Ротшилдима

Пише: Александар НИКИШИН

У УЈЕДИЊЕНИМ нацијама тренутно су 193 земље које себе сматрају сувереним.

Свака има своје уџбенике историје у којима лепо говоре о себи, својим великим људима и догађајима. Али, апсолутно сви ти уџбеници заобилазе једну просту истину: већина тих земаља све до данас се налази под пуном влашћу британске краљице Елизабете.

Земљама и народима управљају њихови председници и премијери, а њима – интернационалне корпорације и картели којима опет диригују породични кланови банкарске куће.

У тој хијерархији своја места има и координациони савет тих кланова у виду Билдербершког клуба и Трилаетралне комисије, а Светска банка и ММФ су им помоћни органи. У сваком случају, највећи део планете је под влашћу британске круне.

Енглеско право директно забрањује свако „чачкање“ о личним имањима, бизнису и другој својини британске монархије.

Према отвореним изворима, у офшорима под контролом Британске империје тренутно држи 36 трилиона долара који припадају различитим краљевским кућама и финансијским институцијама Ватикана. Све то контролишу Виндзори.

Британска круна има под контролом Комонвелт са 53 државе у којима живе безмало 2,5 милијарде људи. Те државе заузимају петину светског копна.

Недавно је Елизабета функцију шефа Комонвелта пренела на свог сина Чарлса. Сам је остала једним од руководилаца моћне организације – Малтешког реда, реалних газда острва Малта.

Језуити су успоставили британску контролу над острвом Малта.

Језуити сув 1840-те године – преко брака краљице Викторије довели на власт грану Саксен-Кобург-Готске династије која је убрзо почела да се назива Виндзорском.

Иста судбина је задесила и Ватикан. Језуити су и њега узели под пуну своју контролу још 1814-те.

И Малтешки ред и све протестантске цркве фактички су се нашли под управом језуита чији је главни ред – ред Хоспиталаца Светог Јована Јерусалимског – прешао под управу Елизабете Друге. Зато су сви последњи велики мајстори Малтешког реда – Британци.

Британско одељење Малтешког реда познато је као Велики Приорат Енглеске, а његов директорат раније је био седиште британских темплара.

Ордену Малте припада и такозвани Лондиниум (The City of London) који језуити преузели 1825-те уз помоћ породице Ротшилд.

The City of London постала најмоћнија економска снага Енглеске и света – финансијски центар планете.

Малтешки витезови данас углавном учествују у раду такозваног The Black Nobility (Црног племства – краљевских кућа без трона), Ватикана и различитих папских и краљевских редова. Нарочито са језуитима који контролишу Ватикан и Војни ред и Малтешки ред.

Најмоћнији унутрашњи контролни органи SMOM су Орден Подвезице и Ходочасничко друштво којима управља Елизабета.

Финансијски свет контролишу – Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem, Малтешки ред и Опус Деи (Opus Dei).

Сама контрола иде преко City of London Corporation и The Worshipful Company of Mercers, а такође кроз The Worshipful Company of International Bankers.

Лавовски део финансијских актива и токова које контролишу пролази кроз офшорну империју Велике Британије. А по неким проценама, трећина укупног капитала у свету – трећина која формира половину свих трговинских и финансијских токова – скривена је у британским офшорима од пореских органа држава.

Џејмс С. Хенри, бивши главни економиста McKinsey & Company, сматра да је у британским офшорима скривено око 35 трилиона долара, а у државама које су зависне од Британије – 6,1 трилиона долара.

Резултат је: 60% светске трговине чине трансакције унутар транснационалних компанија, а оне – захваљујући офшорима – избегавају плаћање око 240 милијарди долара годишње.

Ево главних офшор „лука“ Велике Британије:

The City of London UK – многи је сматрају централном светском тачком за прање новца. Наводно помаже скривању трилиона долара непознатог порекла, а британске банке су након 2000-те помогле да се сакрије преко 6 трилиона долара потеклих из незаконитих и криминалних активности.

Кајманска острва – која су британска територија – пети су по величини светски центар за финансијске услуге. Ту се налази преко 10 000 инвестиционих фондова, више од 200 банака, преко 90 000 компанија. То је, по многим проценама, најбоље место у свету хеџ-фондове и компаније које се баве осигурањем.

Бермудска острва – такође су територија Велике Британије и порески рај где се опорезују само зараде сарадника, а не и профит корпорација нити приходи од инвестиција. Њихов највећи клијент су САД.

Острво Гернси – припада британској круни, али има своје пореске законе. На њему живи само 65.000 људи и сви раде за тај порески рај. Главну улицу чине приватне банке, око којих су начичкане праве и књиговодствене фирме.

Џерси – порески рај у Ла Маншу који је зависна територија од Британије. Има своју валуту и пореско законодавство. Једна квадратна миља под стамбеним зградама процењује се на 5 милијарди долара. Половина свих трансакција са избегавањем пореза потиче из Велике Британије.

