Чули сте за озлоглашене БЕЛЕ ШЛЕМОВЕ, шта мислите, ко им је ГАЗДА?!

Бежање сарадника невладине организације „Бели шлемови“ из Сирије уз спољну помоц́ показује чије наруџбине су они извршавали и од чијег новца су живели, наводи се у саопштењу Министарства иностраних послова Русије.

– Симболично је да су „Бели шлемови“ преферирали да уз помоц́ странаца побегну из Сирије, чиме су показали своју суштину и открили целом свету своје лицемерје. У духу познате пословице „у лажи су кратке ноге“ ове акције су јасно показале чије наруџбине су они изводили и на чија финансијска средства су живели – наводи руски спољнополитички ресор.

We would really like this White Helmets guy to live in Nebraska.. He has some farming skills…! Thank you Trump for helping us cleaning Syria from this jihadi scum. pic.twitter.com/H69K4Zpr8Z

— Fares Shehabi MP (@ShehabiFares) 22. јул 2018.