Америчка полиција убила познатог кошаркаша Тајлера Ханиката!

Кошаркаш Химкија, Американац Тајлер Ханикат убијен је у Калифорнији у свом дому у пуцњави са локалном полицијом.

Према извештајима америчких медија и полиције, Ханикат је наводно пуцао на припаднике полиције, па се затворио у кући у Шерман Оуксу, а онда је полиција узвратила ватру.

„Специјална јединица је упала у објекат и пронашла тело мушкарца без знакова живота. Хитна помоћ је констатовала смрт по доласку на терен“, наводи се у саопштењу ЛАПД.

Овај 28-годишњи кошаркаш прошле сезоне је био саиграч у руском Химкију са српским репрезентативцем Стефаном Марковићем и Чарлсом Џенкинсом.

Каријеру је почео на познатом колеџу УЦЛА, а 2011. драфтован је од НБА лигаша Сакрамента као 35. пик, играо је за Кингсе две године, а потом и за израелски Ирони, турски Ефес и у два мандата за Химки.

