АМЕРИЧКА НОВИНАРКА УДАРИЛА НА НАТО: Срби чекају правду 18 година!

У току је формирање правног тима који ће за најкасније две године тужити 19 држава чланица НАТО, које су, на било који начин, учествовале у бомбардовању Србије 1999. године. Као оштећени у овим тужбама, појавиће се грађани Србије оболели од рака, за које могу да се изведу чврсти докази да је болест директно узрокована бомбардовањем.

Америчка новинарка Аниса Наоуаи је радила анализу о томе да ли је ова тужба реална и колике су шансе да Србија у овој тужби добије оно што жели

Она сматра да се НАТО и раније извлачио због оптужби за убиства приликом својих интервенција широм света, тако да ни ова ситуација сада неће бити нимало другачија.

Истиче да је на стотине цивила настрадало када је НАТО отпочео бомбардовање Југославије 1999. године без дозволе УН што је само по себи било нелегитимно. Ова организација се умешала у конфликт између Срба и Албанаца на Косову.

Циљ је био да се са власти свргне према њиховом мишљењу „негативац“ Слободан Милошевић и да није било повезао са геополитичком стратегијом да се Русија окружи државама НАТО-а.

Данас су државе бивше Југославије Хрватска, Словенија и Црна Гора чланице ове организације, док се Македонија већ годинама припрема за улазак, али је коче нека нерешена унутрашња и међународна питања, како наводи.

Када је реч о уранијуму, људи који стоје иза ове тужбе тврде да НАТО користио и до 15 тона осиромашеног уранијума током бомбардовања 1999. године, што је довело до велике природне катастрофе.

Додаје да тим окупљен око ове тужбе обухвата адвокате из ЕУ, Русије, Кине и Индије и према њима чак 33.000 људи оболи сваке године, што је једно дете дневно.

У НАТО извештају из 2000. године они су потврдили да су користили муницију са уранијумом у Ираку и на Балкану. За то бар према тврдњама из овог прилога криве америчке и британске трупе.

Ипак истичу да они који нису знали за контаминацију су могли да се разболе због радијације која је превазилазила дозвољене норме.

За крај новинарка закључује да је прошло 18 година и да ће бити јако тешко доказати директну кривицу, и пита се када је Америку или боље рећи НАТО икада стигла рука правде.

Америчка новинарка Аниса Наоуаи је презентер за In the Now за РТ Америца. Радила је као дописник за програм „Шта се дешава?“ на РЕН ТВ. Од 2009. године ради на програму In the Now за РТ. Урадила је и доста интервјуа са истакнутим саговорницима.

Телеграф