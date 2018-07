Valley Eyewear компанија користи комплекс Јасеновца за рекламирање својих производа?!

Valley Eyewear компанија из Аустралије направила је видео спот код споменика у Јасеновцу за рекламирање својих наочара.

Компанија Valley Eyewear коментарише да је Јасеновац једно од најстаријих и најтамнијих локација на свету?

Овај спот је изазвао реакције и многи су се запитали зашто се онда не би и Аушвиц или неки други логор смрти могао користити за маркетинг разних светских компанија.

Valley Eye Wear profanisiert #Holocaust-Gedenken, wirbt mit Gedenkstätte für kroatisches Vernichtungslager Jasenovac als „one of world war twos most historic and darkest locations“ für seine hippen Brillen. Publicity also erwünscht. @valleyeyewear Warum nicht gleich #Auschwitz? pic.twitter.com/KKq7eamBDE

— Julian Nyča (@juliannyca) July 1, 2018