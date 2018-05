Небојша Бакарец: Вук Јеремић, САУЧЕСНИК или вођа?

„За издајице, тужибабе и цинкароше у београдским школама уводи се ново признање-вуковац. По имену оног Вука, који је, према народној песми, издао на Косову.“ Душан Радовић

Лукави мали штребер је много већи криминалац него што је било ко могао да помисли. У Њујорку су крајем новембра 2017., ухапшени Патрик Хо Ћи Пинг и Шеик Тидиан Гађио. Обојица су блиски сарадници и финансијски партнери Вука Јеремића, дуги низ година. Патрик Хо Ћи Пинг је тајкун и моћник, бивши министар унутрашњих послова Хонг Конга, а сада један од водећих функционера кинеске НВО- ЦЕФЦ (“China Energy Fund Committee”-CEFC) која финасира – донира, Јеремићеву НВО „ЦИРСД“ и Јеремићеву ПР Агенцију. Шеик Тидиан Гађио је бивши шеф дипломатије Сенегала, и члан Саветодавног одбора ЦИРСД-а. Обојица су оптужени да су починили низ кривичних дела везаних за корупцију, подмићивање и прање новца. Оптужбе их терете да су повредили америчке законе који се тичу корупције (Foreign Corrupt Practices Act) и прања новца (Мoney Laundering ). Министарство правде Сједињених Америчких Држава (US Justice Department) је оптужило ова два Јеремићева сарадника да су дали 2 милиона долара мита председнику Чада, за нафтна права и 500.000 долара министру спољних послова Уганде, све у име ЦЕФЦ. Сав мито је био представљен као донација. Ухапшени тајкун Патрик Хо, Вуку Јеремићу и његовом институту ЦИРСД „донирао“ је 5,3 милиона долара! И Хо и Гадио су веома блиски Вуку Јеремићу – они су активни сарадници његовог института ЦИРСД и више пута су долазили у Београд, где су држали предавања о одрживом развоју и борби против корупције!

Јеремић и братија

Вук Јеремић, Патрик Хо и Шеик Гађио су финасијски, пословно и лично, блиски са бизнисменом Емилиом Лозојом, против кога се у Мексику води истрага за посредовање у давању мита од чак десет милиона долара. Вук Јеремић је годинама „пословао“ са Гадиом и Хоом, које је повезао са Емилиом Лозојом. Емилио Лозоја је мексички бизнисмен и политичар из богате породице. Завршио је Харвард, на ком се спријатељио с Јеремићем. Био директор највеће мексичке енергетске компаније (Пемекс). Уплетен у највећи светски скандал у вези са подмићивањем, тежак 3,5 милијарде долара. Посредовао је у давању 10 милиона долара мита у председничкој кампањи у Мексику. Вук Јеремић, који је Лозоју на Твитеру представљао као свог „брата“, посредовао је његовим пословима са ухапшеним Патриком Хоом, а недуго после једног од „посредовања“, лидеру НС су на рачун уплаћени милиони долара. Хо је од 2013. године Јеремићевом ЦИРСД-у, уплатио 3,97 милиона евра, а његовој приватној предузетничкој агенцији још 1,33 милиона долара.

Јеремић је почео да сарађује са Патриком Хоом у јесен 2012., када је постао председавајући Генералне Скупштине УН. У пролеће 2013, уз Јеремићево посредовање, организован је тројни састанак у Хонг Конгу коме су присуствовали Хо, Јеремић и његов колега са Харварда, Емилио Лозоја, у то време водећи човек највеће мексичке енергетске компаније ‘Пемекс’. На том састанку је постигнут договор о улагањима компаније „CEFC– China Energy Company Limited“, у мексичке изворе нафте и гаса. До новог састанка, на коме је договор додатно прецизиран, дошло је у јуну исте године у Мексику. Од јесени 2013. године почињу уплате ЦЕФЦ и њених компанија Јеремићу у укупном износу од 5,3 милиона долара (до 2017.).

Предпретресно саслушање ухапшеног Патрика Хоа, првобитно заказано за 13. април у Њујорку, одложено је до 1. јуна, када се очекује да се Патрик Хо детаљно изјасни о оптужбама да је понудио мито лидерима из Чада, Сенегала и Уганде за добијање нафтних права за кинеску енергетску компанију. Америчко тужилаштво објавило је да је чешљање порука и докумената које је са својим сарадницима размењивао бивши министар унутрашњих послова Хонгконга био „изузетно дуготрајан задатак“ пошто је било више од 300.000 порука и прилога за проверу и више од 100.000 које се тичу Хоа. Уз то, 17. маја 2018., Хо је одбијен за кауцију у поступку у којем је оптужен за корупцију у УН, а његови мејлови у којима нуди мито члану Генералне скупштине Саму Кутесу постали су део судског процеса. Оптужница против Патрика Хоа садржи осам тачака. Уколико буде осуђен Хоу прети казна до 20 година затвора. Слично је и са Гађиом. По свему судећи, постоји основана сумња да је Јеремић саучесник (или нешто више?) ширег међународног ланца корупције и прања новца. Некадашњи српски шеф дипломатије могао би да се нађе у небраном грожђу уколико се испостави да је он међу људима који су умешани у прљаве послове, те постоји велика могућност да се међу 100.000 спорних мејлова нађу и они који се тичу Јеремића и његове организације ЦИРСД, односно 5,3 милиона долара који су уплаћени на његове рачуне. Додатни разлог за Јеремићеву забринутост је чињеница да је он од 2011. редовно одлазио у Хонгконг, а да је управо то локација коју је ФБИ идентификовао као место око којег су се вртели сви прљави послови. Сам Вук Јеремић је у периоду од 2012. до 2016., најмање 14 пута био у Хонг Конгу. Јеремић је за 9 година чак 21 пут био у Хонг Конгу. Француски Монд писао је у јануару ове године о корупцији између ЦЕФЦ и председника Чада, као и о другим хапшењима, уз истицање имена Вука Јеремића као саветника кинеске компаније. Вук Јеремић је 2013. године, након што је био министар иностраних послова Србије, а потом водио Генералну скупштину УН од септембра 2012. до септембра 2013. године, постао „консултант“ кинеске компаније – пише Монд.

Четири месеца после хапшења Патрика Хоа, кинеске власти су марта 2018.,како извештавају кинески медији на енглеском језику, ухапсиле и притвориле Хоовог шефа, председника и извршног директора компаније „CEFC China Energy Company Limited“и њене НВО- ЦЕФЦ-а (China Energy Fund Committee -CEFC), кинеског мегатајкуна Ји Ђианминга (главног донатора ЦИРСД-а) због проневере 38 милиона долара. Опште је познато да кинеске власти воде беспоштедну борбу против корупције. То потврђује и хапшење мегатајкуна Ји Ђианминга, стварног донатора Вука Јеремића. Нажалост, као и сви други бизнисмени широм света, и кинески се служе свакојаким методама да би добили велике послове. Међутим, кинеске власти се одсудно боре против тога, док власти многих земаља подстичу коруптивне наступе својих компанија у иностранству.

Када америчке власти (ФБИ и Министарство правде) заврше испитивање 100.000 мејлова, од којих се многи тичу веза са Јеремићевим ЦИРД-ом и ПР Агенцијом, Вуку Јеремићу прете исте тешке оптужбе као и Хоу и Гађиану – 1.Завера ради кршења Закона о иностраној корупцији- (Conspiracy to Violate the Foreign Corrupt Practices Act) 2.Кршење Закона о иностраној корупцији-Чадска шема, (Violation of the Foreign Corrupt Practices Act- Domestic Consern- Chad Scheme) 3.Кршење Закона о иностраној корупцији- Уганда шема- (Violation of the Foreign Corrupt Practices Act- Domestic Consern- Uganda Scheme) 4. Кршење Закона о иностраној корупцији-Чадска шема унутар САД- (Violation of the Foreign Corrupt Practices Act- Within the United States– Chad Scheme) 5. Кршење Закона о иностраној корупцији- Уганда шема унутар САД- (Violation of the Foreign Corrupt Practices Act- Within the United States- Uganda Scheme) 6. Завера да се почини прање новца- (Conspiracy to Commit Money Laundering) 7. Прање новца- Чадска шема-(Money Laundering- Chad Scheme) 8. Прање новца- Уганда шема-(Money Laundering- Uganda Scheme). Верујемо да Вуку Јеремићу није лако када чита оптужбе против своја два најближа сарадника и „донатора“. Вук Јеремић у саопштењу своје странке беспотребно износи неистину да апсолутно није упућен у хапшење Хоа и Гађиана, због тога што се ради о пословним сарадницима и пријатељима са којима се сретао и пословао, стотине пута, о чему постоје непобитни докази. Јеремић је апсолутно упућен у све детаље оптужнице, која је јавна и доступна на интернету, а Јеремић и његови адвокати управо разматрају могуће поступке америчких власти према Јеремићу, на основу инкриминишућих детаља из преписке Јеремића, Хоа, Гађиана, Лозоје и Ђианминга. Америчке власти поседују небројене мејлове ове петорке, уз основане најаве да је Шеик Гађиан (члан ЦИРДС-овог борда), спреман да буде сведок сарадник. Отежавајуће околности по Јеремића су чињенице да су кинеске власти у марту месецу ухапсиле највећег Јеремићевог „донатора“ и партнера- мегатајкуна Ји Ђианминга, те да мексичке власти истражују корупцију Јеремићевог пријатеља и „брата“ Емилија Лозоје.

Вуче, Вуче- бубо лења…

Вук Јеремић је поводом целе афере, између осталог, у саопштењу од 28.5.2018., изјавио:„ Апсолутно нисам упућен у ствари због којих су Патрик Хо и Тидијан Гадио предмет истраге америчких органа (…). Последњих неколико година био сам консултант фирме ЦЕФЦ за послове те компаније у иностранству. Одлучио сам да Вучића тужим за клевету и бестидне лажи које износи на мој рачун(…).

У интервјуу ТВ Н1, 30.05.2018.,Јеремић је изјавио:“кинеска компанија China Energy јесте била донатор Центра за међународну сарадњу и одрживи развој (ЦИРСД) али наша сарадња није имала никакве везе са Србијом. О пословању те компаније у Србији питајте Зорану Михајловић“, и још је рекао „председник Србије Александар Вучић о пословању те кинеске компаније може да пита „свог брата“ шеика Мухамеда Бин Заједа“. Објашњавајући у каквој је вези са ухапшенима, Јеремић је потврдио да познаје те људе и да је један од њих, Тидијан Гађио, један од чланова саветодавног одбора ЦИРСД-а. О уплатама ЦЕФЦ-а, Јеремићевом ЦИРСД-у и ПР Агенцији, Јеремић дрско каже: „Ја нисам државни службеник и немам обавезу да кажем колико зарађујем (…). Порески органи знају…То би вам било као кад бих ја сад рекао колико је ЦИРСД платио за консултантске услуге Ану Брнабић“. Јеремић наглашава да су разлози за „харангу“ у медијима, политичке природе. „Све је ово политички мотивисано…Пет година постојимо и то питање се отвара сада…“.

Из Јеремићевих изјава видимо да он признаје сарадњу са Хоом и Гађианом, али каже да се његово пословање са њима не тиче Србије, нити Африке. То је само делимично тачно. Сумња се да је су Јеремић и ЦИРСД, прекршили низ прописа који се тичу финансија. И друго, а то је тачан део, Јеремићеви послови са Хоом и Гађианом се тичу Мексика. Јеремић у интервју тврди да је финасирање ЦИРСД-а транспарентно. Не каже да ли је финасирање ЦИРСД-а законито и чисто.

Јеремић уопште не помиње своје друго правно лице- ПР Агенцију- чијим средствима он слободно располаже. Јеремић се брани прећуткивањем, скретањем пажње, нападима на друге, сејањем магле и комичним покушајима да докаже да су у његове послове умешани и Вучић (преко Бин Заједа), Ана Брнабић (пре 5 година била консултант у изради студије о обновљивим изворима енергије- ништа спорно- Цирсд је имао стотине консултаната на пројектима- нико од њих није умешан у Јеремићеве мутне послове), и Зорана Михајловић, која се као министарка енергетике и сада инфраструктуре, среће са стотинама потенцијалних иностраних инвеститора у тим областима (то јој је посао) – што је не чини умешаном у послове тих компанија или самог Јеремића. И коначно, Јеремић провидно и неутемељено тврди да је извештавање о његовим аферама политички мотивисано. Прво, о аферама његових најближих сарадника извештавају светски медији (САД, Кина…) и ту нема политичких мотива уперених против Јеремића. Друго, о аферама Јеремићевих сарадника и њега лично, извештавају и опозициони домаћи медији (Н1, Данас, Блиц), те је и то доказ да нема политичких мотива. Јеремић сматра, да је и даље, као у Тадићево доба, заштићен као бели медвед, и да о аферама њега и његових сарадника, не сме да извештава нико. Греши. Јеремић се понаша као његов партнер Ђилас. И тај сматра да је недодирљив, и да је хапшење преко 50 његових сарадника политички мотивисано, и да су сви одреда – невини (као француске собарице).

Јеремићеви милионски фондови

Према подацима о трансакцијама преко девизних и динарских рачуна самог Јеремића, његове предузетничке фирме и невладине организације, ЦИРСД-у су у периоду 2013-2016. године уплаћене донације у износу од 5.957.000 долара, Јеремићевој предузетничкој фирми 1,33 милиона долара, док је на Јеремићев лични текући и девизни рачун “легло” додатних 226.000 долара. У истом периоду Јеремић је са свог девизног рачуна уплатио “личну уштеђевину” од 650.000 долара на рачун који је његова супруга Наташа Јеремић отворила у Сједињеним Америчким Државама“. У истом периоду, 2013-2016. година, са рачуна Јеремићеве предузетничке агенције на његов лични текући рачун пребачено је 632.000 долара у динарској противвредности (63.900.000 динара).

Међу најзначајнијим „донаторима“ ЦИРСД-а су компаније:

из Хонг Конга: “State Energy HK Limited” -2.970.000 УСД

из Хонг Конга“China Energy Fund Committee” -1.000.000 УСД

из Хонг Конга“Fei Ying International Limited” -300.000 УСД

из Уједињених Арапских Емирата: “Horizon Companies Est Admin” -200.000 УСД

из Монака:“Brownstones Investment“ – 200.000 УСД

из Катара: Мисија при УН -120.000 УСД

из Катара: Амбасада у Берлину -200.000 УСД

са Девичанских острва:“China Environmental Energy Holdings” -300.000 УСД

са Девичанских острва:“Estix Technology Corporation” -300.000 УСД

из Швајцарске:“Smart Engineering Ltd” – -180.000 евра

Рачуни у САД – сигурна дестинација за Јеремићеву уштеђевину

Поред средстава које је као предузетничку добит пребацио на свој приватни рачун, Јеремић је приходовао и додатних 226.000 долара. Део тог новца у износу од 180.000 УСД Јеремић је примио по основу пружања “консултантских услуга” фирмама MGI Enterprises SL, MGI Supply LTD, MGI Trading LTD i Max Gas International LTD. Остатак новца који је легао на Јеремићев приватни рачун потиче од његове готовинске уплате од 206.000 долара од чега је 160.000 обезбедио конверзијом дела новца који је раније пребацио са предузетничког рачуна, док је 46.000 долара у кешу додао из “свог џепа”. Од прикупљених средстава у износу од 858.000 долара (632.000 пребачених из предузетничке агенције и 226.000 од консултантских услуга и сопствене уплате у кешу) Јеремић је 650.000 долара пребацио на рачун своје супруге Наташе, који је отворен у “Ситибанк” у САД.

Упркос обавештењу пореским органима Србије да је новац који је зарадио пружајући “консултантске услуге” пренео на свој инострани рачун за потребе лечења своје супруге која живи у САД, постоји сумња да је новац који је склонио на сигурно, Јеремић користио у кампањи за председничке изборе, иако је финансирање предизборне кампање новцем пореклом из иностранства најстроже законом забрањено.

Из свега наведеног може се закључити да је готово 1,5 милиона долара новца компаније “China Energy Compani Ltd”, преко НВО фондације “China Energy Fund Committee” трансферисано на Јеремићев предузетнички рачун које је он касније уплатио на рачун своје супруге у САД. Тај новац, заједно са новцем са других иностраних рачуна, касније је враћен у Србију и у виду великог броја мањих донација уплаћен у фонд из кога се финансира Јеремићева кампања. Иако ће у извештајима након избора те уплате бити приказане као новац домаћег порекла, јасно је да је он суштински пореклом из иностранства чиме је Јеремић прекршио законску забрану у погледу извора финансирања својих изборних активности.

Странка на лизинг, и остали „несташлуци“

На десном политичком полу вештачки је створена Јеремићева странка, као замена за умируће ДС и ДСС. Народна странка је само још једна жута филијала. Јеремић није имао снаге да оснује своју странку, већ је прекупио (изнајмио на лизинг?) постојећу странку из Трстеника, а њеног председника наградио потпредседничком функцијом. У својој странци Јеремић је окупио компромитоване отпаднике, што се посебно односи на потпредседнике Народне странке. Санда Рашковић Ивић је мењала странке чешће него доњи веш (СКЈ, СДП Хрватске, ДЦ, ДСС, НС). Она је себе трајно дисквалификовала својим ставом – да је Сребреница геноцидни злочин, на бањалучкој телевизији АТВ. Санда Рашковић Ивић је рекла:“Сребреница је била злочин, због ког не треба да будемо поносни.“- Питање водитеља: „Који…Која врста злочина?“ – Одговор Санде Рашковић Ивић:“Она је била геноцидни злочин„. Овом срамном изјавом потпредседница Јеремићеве странке, је тешко и неоправдано осудила српски народ као геноцидни. Она је оптужила и Републику Српску и Републику Србију за геноцид. У новембру 2013. госпођа Рашковић, је изјавила за хрватски медиј „Шибеник ин“: „Тешка срца морам признати, Хрватска је имала право на успоставу јурисдикције у Книну„. Овом изјавом гђа СРИ је оправдала хрватске злочине над Србима, почињене у «Бљеску» и «Олуји».

Синиша Ковачевић је један од шампиона међу прелетачима (СКЈ,СПО,НСП, ДСС, СОФ, НС). Здравко Понош је нечасно напустио Војску Србије после афере и сукоба са министром одбране. У суштини, Понош је чак и за Шутановчев укус претерано протежирао НАТО и сарадњу са армијом САД.

Резултати бившег министра иностраних послова Вука Јеремића су поражавајући – независност Косова признала је 91 држава. За наредних 6 година то је учинило само још двадесетак држава. Јеремић, Тадић и Б. Стефановић су прихватање независности лажне државе Косово од стране Србије, довели до нивоа од 99%. Вук Јеремић је успео да преговоре о КиМ пренесе из надлежне УН, у ненадлежну ЕУ. Јеремић је 2008. успешно потурио домаћој јавности мисију Еулекс, представивши је као мисију УН. Јеремић је пред Скупштином УН, неспорно питање суверенитета Србије учинио спорним, штеточинским предлогом Резолуције којом се тражи мишљење МСП (ICJ) о легалности једнострано проглашене независности Косова. О Јеремићeвим белосветским „несташлуцима“ објављени су веома уверљиви подаци. Током петогодишњег мандата Јеремић је на своја луксузна министарска путовања потрошио више од 3,6 милиона евра из буџета. Јеремић је себи доделио и 55.000 евра дневница, чиме је дуплирао износ своје петогодишње плате. Државни ревизори су још 2011. утврдили незаконито пословање МСП при куповини девиза преко мењачнице “Транге–франге“ и при плаћању према фирми “Аероклуб” у укупном износу од око 360.000 евра. Јеремић је за 5 година туристичког министровања (1820 дана), на службеном путу провео око 960 дана – преко 2,5 године! Према подацима МСП, за 5 година Јеремић је на авионске летове потрошио више од 3.330.000 евра, а на ноћења у најелитнијим хотелима преко 220.000 евра. Штетним уговором који је 2012. године Јеремић потписао са „Енергопројектом“, Србија је, сумња се, оштећена за више од 5,2 милиона евра.

У емисији „Прави угао“ на РТВ, 29.12.2016.,на питање о донаторима ЦИРСД, Јеремић је изнео неистину:“Огромна већина финасирања је дошла од изузетно респектабилних великих међународних корпорација које не послују у Србији нити имају планове да послују“. Истина је да најмање две корпорације из Кине, које финансирају ЦИРСД, послују у Србији , најмање 6 година. Још 2011. Јеремић је присуствовао потписивању „Протокола о сарадњи за градњу ТЕНТ Б3“, између ЕПС-а и „China Environmental Energy Holdings“. Ова кинеска компанија је до сада уплатила ЦИРСД-у 600.000 долара. Остале кинеске компаније су уплатиле око 5,6 милиона долара Јеремићевом ЦИРСД-у, и „ПР Агенцији“! Види линк:

Током мандата Бориса Тадића и Вука Јеремића, Србија непотребно и без резултата, ангажовала америчке лоби консалтинг фирме- „30 Point Strategies“ i „Podesta Group“ и платила их 2,4 милиона долара.

Махинације Вука Јеремића трају више од десет година. Као функционер ДС, министар, миљеник САД и ЕУ, свих десет година је заштићен као бели медвед. И од медијске прозивке и од рада државних органа. Упркос кривичним пријавама и очигледним незаконитостима и махинацијама. Управо зато се Јеремић прошле године и кандидовао за председника Србије, знајући да ће га то бар делимично штитити од рада државних органа – полиције, тужилаштва, судова – јер би он и његови заштитници свако поступање тих органа, приказали као политички прогон. Управо због тога, и не само због тога, он је „основао“ (купио) и своју странку.

Да би се заштитио. За том матрицом о политичком прогону, је посезао и Драган Ђилас – наводно, прећено му је хапшењем, уколико се кандидује за градоначелника. Против ова два човека, бивша највиша функционера ДС и бивша највиша државна функционера, који су се незаконито енормно обогатили, постоји обиље доказа. Сада су докази против Јеремића још јаснији када је ухапшен или осумњичен низ Јеремићевих сарадника и „донатора“ – Патрик Хо, Шеик Тидијан Гађио, Емилио Лозоја и Ји Ђианминг. Да ли ће коначно реаговати домаћи надлежни органи и испитати пословање Јеремићеве НВО „ЦИРСД“ и „Вук Јеремић ПР Агенције за консалтинг“, те успоставити сарадњу са надлежним органима САД и УН? Круг се полако затвара. Правда је спора али достижна.

„Кад лопови почну да бране оно што су стекли, неће бити љућих бораца за поштење а против лопова.“ Душан Радовић

Напомена: Детаљан текст о ранијим Јеремићевим махинацијама можете прочитати у тексту који сам написао у октобру 2017.,који је објавио „Видовдан“. Види линк:

https://vidovdan.org/aktuelno/nebojsa-bakarec-narodu-je-muka-od-jeremic-vuka/

Аутор је политички аналитичар и одборник СНС у Београду

Небојша Бакарец