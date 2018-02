РУСИЈА УЗВРАТИЛА ЗА УБИЈЕНОГ ПИЛОТА: Побијено 30 екстремиста(ВИДЕО)

Руско министарство одбране потврдило је да су екстремисти у Сирији оборили руски авион Су-25 и саопштило да су пилота који је успео да искочи из Сухоја убили терористи

Џихадистичка група Тахрир ел-Шам преузела је одговорност за данашње обарање руског борбеног авиона „Су-25“ на северу Сирије.

Та група, којој се раније прикључио и екстремистички Нусра Фронт, тврди да је авион оборила из ручног ракетног бацача, али се не наводи ко је одговоран за убиство пилота који се катапултирао.

Нусра Фронт је некада био огранак Ал Каиде у Сирији, подсећа Ројтерс.

Група Тахрир ел-Шам је објавила саопштење у ком цитира њиховог команданта задуженог за противваздушну одбрану да су њихови борци оборили авион изнад града Саракеба, у северозападној провинцији Идлиб.

У руском нападу оружјем велике прецизности, са за сада непознате локације, убијено је 30 екстремиста у провинцији Идлиб у Сирији, где је раније данас оборен авион руског Ратног ваздухопловства, а пилот је убијен, саопштило је Министарство одбране Русије.

Руско министарство одбране потврдило је да су екстремисти у Сирији оборили руски авион Су-25 и саопштило да су пилота, који је успео да искочи из Сухоја, убили терористи, јавља ТАС С.

„Руски борбени авион Су-25 срушио се 3. фебруара изнад зоне деескалације у Идлибу. Пилот је пријавио да се катапултирао из области која је под контролом екстремиста Џабхат ал-Нусра“, навело је министарство.

Пилот је, како се додаје, убијен у борби против терориста.

Према прелиминарним информацијама, авион је оборен преносивим противваздушним ракетним системом, додаје министарство.

Да су пилота, пошто је успешно искочио из авиона и жив се спустио на земљу, убили екстремисти, потврдила је и Сиријска опсерваторија за људска права.

Такође, један неименовани екстремиста рекао је за АП да је руски пилот убијен након што је пружио отпор хапшењу и пуцао из свог пиштоља на екстремисте који су покушали да га ухвате живог.

Како се наводи, реч је о групи блиској Ал Каиди.

ТАС С такође преноси да ће се Русија придружити напорима Турске у Идлибу како би допремила тело убијеног руског пилота.

ПОБУЊЕНИЦИ: ОБОРИЛИ СМО РУСКИ АВИОН

Сиријски побуњеници саопштили су данас да су оборили руски борбени авион Сухој у зони на северу Сирије где се изводе жестоки ваздушни удари, а два извора из редова побуњеника наводе да су заробили пилота који је тешко повређен.

Према једном таквом извору, авион је оборен изнад места Кан-ал-Субл код града Саракеб, у близини главног ауто-пута. Ова зона је била поприште жестоког ваздушног напада и офанзиве копнених снага сиријске војске и иранске милиције.

Два извора побуњеника навела су да је пилот тешко повређен пошто је успео да искочи падобраном, преноси Ројтерс.

Трећи извор рекао је да је пилот убијен.

God is great God is great

The fall of a Russian fighter plane Sukhoi 25 after being targeted in the ground anti-aircraft was flying over the countryside Idlib ✌️✌️ pic.twitter.com/rOqVFsf8CY

— Fareed.alhor (@AlhorFareed) February 3, 2018