Доналд Трамп: Истрага о Русији која се води у САД је америчка срамота

Председник САД Доналд Трамп назвао је истрагу о Русији која се води у његовој земљи „америчком срамотом“.

Коментаришући јуче објављени меморандум о улози ФБИ и Министарства правде САД у истрази о „руском мешању“ у америчке изборе, Трамп је изјавио да га овај документ „потпуно рехабилитује“.

У документу је констатовано да су сарадници ФБИ „испољили очигледну пристрасност“ у истрази о везама Трампа и Русије и да су подржавали бившег председничког кандидата из редова демократа Хилари Клинтон.

„Лов на руске вештице се, међутим, наставља и наставља. Није било ни завере, нити је спречавана истрага. То је америчка срамота!“, написао је Трамп на свом налогу на Твитеру.

This memo totally vindicates “Trump” in probe. But the Russian Witch Hunt goes on and on. Their was no Collusion and there was no Obstruction (the word now used because, after one year of looking endlessly and finding NOTHING, collusion is dead). This is an American disgrace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2018