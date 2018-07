Трамп оптужио Твитер да ограничава видљивост, након тога пале акције Твитера!

Акције Твитера пале су након што је амерички председник Доналд Трамп оптужио ту друштвену мрежу да ограничава видљивост истакнутих републиканаца и поручио да ће то испитати.

Твитер је саопштио да је свестан тога да се поједини налози не појављују аутоматски приликом претраге, али је објаснио да је то због грешке у систему коју покушавају да поправе.

У саопштењу компаније напомиње се да она не доноси одлуке на основу политичких погледа или садржаја порука на Твитеру.

Трампова порука на Твитеру уследила је након приче магазина Вајс, који тврди да се истакнути републиканци, попут председнице Републиканске партије Рона Мекданијел, не појављују у једном аспекту приликом претраживања на Твитеру.

Иако се њихови налози појављују током опште претраге, они се нису аутоматски појавили међу објавама када би се укуцало њихово име.

Трамп је оптужио Твитер да на својој платформи ограничава видљивост истакнутих републиканаца.

Twitter “SHADOW BANNING” prominent Republicans. Not good. We will look into this discriminatory and illegal practice at once! Many complaints.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2018