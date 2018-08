Алекс Џонс се захвалио Јутјубу, Фејсбуку и Аплу јер захваљујући блокади има милионе нових пратилаца!

Након што је координисаном акцијом за 12 сати скинут са највећих друштвених мрежа, због наводног говора мржње и ширења лажних вести, Алекс Џонс је за свега 48 часова стекао преко 5 милиона пратилаца.

MUST SEE! ABC Just Got Caught Using Actors To Frame Trump! + Will Apple Say No To China Killing Gays? https://t.co/DScRMouc2K

— Alex Jones (@RealAlexJones) August 11, 2018