Асанж: Лажне вести свуд редом

Џулијан Асанж одбацио је оптужбе које сугеришу да је суд у Великој Британији потврдио налог за његово хапшење као „лажну вести“, додајући да је саслушање још увек у току.

Правни тим Асанжа расправљао је 26. јануара у суду у Вестминстеру да би требало повући налог за његово хапшење, а адвокат Марк Самерс казао је да је налог изгубио „своју сврху и функцију“, јер је повезан са истрагом о сексуалним злочинима за које се у Шведској теретио Асанж, која је окончана без оптужби.

„Лажне вести свуд редом… Влада је добила данашњу расправу — то се није десило. Саслушање је и даље у току. Само је једна тачка пресуђена“, објавио је Асанж на свом налогу на Твитеру.

Judge has ruled against the first technical point the court now expected to hear & decide on the other points. https://t.co/WTUAhNEw5d

​„Ево канадске државне телевизије која пумпа лажне вести. Саслушање је и даље у току. Изгубили смо само прву од четири тачке. Никада нисам оптужен. Мој азил је због америчке екстрадиције, а Шведска је повукла своју такозвану ’прелиминарну истрагу‘ пре годину дана.“

Julian Assange loses bid to have arrest warrant dropped. WikiLeaks founder has been in Ecuador's UK embassy for 5 yrs to avoid Sweden rape charges. Assange argued warrant invalid since case dropped, but he's wanted by UK for violating bail. Background: https://t.co/0ue1l913UH

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) February 6, 2018